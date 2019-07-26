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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: حكومة تميم بن حمد تفتقد للشرف والأمانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، حكومة قطر بأنها حكومة تفتقد إلى الشرف والأمانة ومتورطة فى العديد من عمليات الفساد والرشوى.
وقال الناشط الحقوقى القطرى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن حكومة تميم تفتقد للشرف والأمانة فلا زالت تصر على إثبات وجودها عن طريق الفساد والرشاوي و دعم الإرهاب الدولي والمتاجرة بأرواح الأبرياء لانتزاع عقود تجارية.
وواصل جابر المرى فضح مخططات قطر قائلا: لصالح من تقوم حكومة بلادي قطر لزعزعة امن واستقرار البحرين و لماذا و ماهي الدوافع لذلك العمل الإرهابي!
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