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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طاقة البرلمان": منتدى غاز شرق المتوسط وضع استراتيجية للتعاون بين دوله

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها وزراء البترول والطاقة بدول منتدى غاز شرق المتوسط فى الاجتماع الوزارى الثانى الذى استضافته القاهرة بمشاركة عدد من وزراء دول المتوسط ووزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى وفرنسا والبنك الدولى.

واعتبر السويدى هذا الاجتماع، بمثابة رسالة واضحة للعالم كله فى التعاون الاستراتيجى بين دول غاز شرق المتوسط، ودعم العالم لها.

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وقال " السويدى " فى بيان له اليوم، إن هذا المنتدى يمثل استراتيجية مهمة للتعاون بين دول شرق المتوسط فى استثمار مواردها من الغاز، بما يعود بالخير والنماء على تلك الدول، ويسهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبها، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط هو عامل رئيسى فى تحقيق الازدهار الاقتصادى، ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة ودولها، ومؤكدا الأهمية القصوى لدعم المنتدى من كبرى دول العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وفرنسا، ومساندته فى تحقيق أهدافه، وتجلى ذلك فى حرصها على المشاركة فى اجتماعات المنتدى وحضور وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى.

ووجه النائب طلعت السويدى، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه خلال لقائه الوزراء المشاركين باجتماعات المنتدى، على إبراز دور مصر الحيوى، وحرصها على عقد شراكة حقيقية مع دول شرق المتوسط، دعما لجهود تنمية موارد الغاز فى المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأعرب عن تقديره لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية فى الاجتماع، ودعمها للتعاون والشراكة الشرق متوسطية فى مجال الغاز، موضحا أن الرئيس طالب بسرعة الانتهاء من استكمال آليات التعاون الموضوعة فى إطار هذا المنتدى، بما يؤدى إلى سرعة جنى ثمار التعاون والشراكة بين الدول على الصعيد الاقتصادى والتنموى، مشيدا بتقدير وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيرى، للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على لقائه وزملائه الوزراء وتميز مصر فى تنظيم هذا المنتدى الذى يعد فعالية تاريخية فى مجال الطاقة وفى سبيله، "لأن يصير منظمة دولية مهمة لها هيكل قوى وقاعدة صلبة نبنى عليها التعاون بيننا لعقود وسنوات قادمة، وأن هذا المكان المميز الذى استضاف فعاليات اجتماعات المنتدى يعكس رؤية الرئيس السيسى الرامية إلى استمرار تطوير مصر، وتحقيق النمو والازدهار لها وللمنطقة".