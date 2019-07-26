شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة إيجابية والمهم تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد التى أكد فيها اهتمام بلاده وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة التي تجمع إثيوبيا ومصر والسودان بأنها إيجابية والمهم تنفيذها.

وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم أن تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا على تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث والخاص بالسد بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد وعلى نحو يراعي بشكل متساو مصالح الدول الثلاث فى ضوء رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي للرئيس عبدالفتاح السيسي والتى نقلها وزير الخارجية الإثيوبي هو ما تضمنه إعلان المبادئ بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشاد الدكتور عبد الرحيم على بتأكيد وحرص رئيس وزراء إثيوبيا على تعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة كما أشاد " على " بتصريحات الرئيس السيسى بشأن ملف سد النهضة وتأكيده على أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ وعلى أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة.