شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بمراقبة الوحدات المحلية لمنع إهدار المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على الوحدات المحلية لمنع إهدار المال العام فى العديد من القطاعات والمجالات المختلفة.

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وقال "العادلى"، لـ"الخليج 365"، إن منظومة الطرق داخل المحليات يكون فيها إهدار مال عام بسبب عدم إعادة الشىء لأصله بعد الحفر فى الطرق بسبب المرافق، فهناك ميزانية تكون مخصصة لبدل تالف الرصف، وليتم إعادة رصف الطريق بعد الحفر، لكن ذلك لا يحدث فى أغلب الوحدات المحلية، مما يتسبب فى تدهور الطرق وإعاقة حركة المواطنين عليها، متسائلاً: "أين تذهب أموال بدل تالف الرصف وإعادة الشىء لأصله؟".

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى ضرورة إجراء انتخاب المجالس المحلية لتقوم بدور الرقابة على الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية، للحد من الفساد، لافتا إلى أن هناك قطاعات أخرى يتم فيها إهدار المال العام وتضييع مبالغ كبيرة على الدولة، مثل منظومة المواقف وغيرها.