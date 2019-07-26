شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب دفعت الاتحاد الأوروبى للصمت أمام فساد المالك القطرى لباريس سان جيرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فضحت الممارسات الإجرامية لتنظيم الحمدين، ومعاملاته المشبوهة مع أعضاء لجنة التحقيق بالاتحاد الأوروبى، حيث رصدت بعض الشبوهات فى سير التحقيقات ضد نادى باريس سان جيرمان.

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وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تفاصيل التحقيق الذى أجرته الويفا لمدة عام تقريبًا حول باريس سان جيرمان، استنتاجاته التى تمت خلال التحقيق، مشمولة فى وثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، لافتًا إلى أن التحقيقات فى أموال باريس سان جيرمان لم تستكمل، وأنه فى صيف عام 2017، حقق باريس سان جيرمان أغلى عمليات الاستحواذ فى تاريخ كرة القدم، حيث دفع أكثر من 400 مليون دولار من أجل التعاقد مع النجمين نيمار وكيليان مبابى بهدف إضافتهم إلى قائمة نجوم الفريق.

وأشار موقع "قطريليكس"، إلى أن التعاقدات التى تمت لا يمكن وأن تتماشى مع قانون اللعب المالى النظيف فى أوروبا، وهى القواعد، التى تم إنشاؤها لتقليل مديونية الأندية وتسوية الملعب فى عصر تم فيه إغراء الفرق بالمال من قبل المليارديرات والدول القومية، مما تتطلب من الأندية موازنة إنفاقها مع الإيرادات، موضحا أن خوسيه نارسيسو دا كونها رودريغز، وهو قاض سابق فى المحكمة العليا فى أوروبا ورئيس لجنة الويفا التى تعاقب الفرق التى تنتهك القواعد المالية للمنظمة، اكتشف أن التقرير الذى أعدته لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات المالية قد برأ النادى الفرنسى.