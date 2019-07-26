محلل سعودى: أعضاء الكونجرس يحلبون قطر لتقديم مشاريع ضد السعودية والنتيجة صفر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن الدوحة تدفع مليارات الدولارات فى الكونجرس الأمريكى لمحاولة الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية. وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر تدفع المليارات لأعضاء الكونجرس لتقديم مشاريع ضد السعودية، وفِي النهاية ترامب ينقضها كالعادة. Advertisements وتابع فهد ديباجى: "يحلبون قطر بعدة أساليب.. وسماسرة العلاقات فى أمريكا تلهف منهم المليارات وفِي النهاية النتيجة صفر" .

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