تستمر لمدة 5 أيام.. انطلاق رحلات الحج السياحي البري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الجمعة، رحلات الحج السياحي البري، بـ10 أتوبيسات لنقل نحو 500 حاج مصري وتستمر لمدة 5 أيام.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن كل رحلات الحجاج البري تبدأ من اليوم على مدار 5 أيام لنقل 12 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، مؤكدًا جاهزية كافة الأتوبيسات السياحية البالغ عددها 300 أتوبيس بعد الانتهاء من فحصها بالكامل.

وانطلقت أولى الرحلات أمس الخميس، بعدد 5 أتوبيسات سياحية، وذلك بعد انتهاء لجان السياحة لمعاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة الأسبوع الجاري دون أية مشاكل تذكر.

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وتوفر وزارة السياحة، حافلات احتياطية لنقل حجاج البري، حال تعرض أي أتوبيس لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة، وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وتتضمن الضوابط الخاصة لأتوبيسات الحج السياحي، أن تكون من موديلات 2010، ومزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، وعلى الشركات توفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزما بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.

وانطلقت يوم 17 يوليو الجاري، أولى رحلات الحجاج المصريين، إلى الأراضي المقدسة، بدأت بحجاج وزارة الداخلية "القرعة".

وتواصل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، استعداداتها المكثفة بخطة شاملة لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل خدمة للحجاج، وسط إجراءات مشددة لضمان نجاح موسم الحج 2019.