تجديد الثقة في مديري قطاعات شمال وجنوب الجيزة وأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق تجديد الثقة في مديري 3 قطاعات بمديرية أمن الجيزة.

وشملت الحركة الإبقاء على اللواء عماد حمدي مدير قطاع الجنوب، واللواء فخر الدين العربي مدير قطاع الشمال، واللواء رمزي البسيوني مدير قطاع أكتوبر.

كما تم ترقية اللواء هشام فاروق مدير قطاع الغرب ليتولى منصب حكمدار الجيزة خلفا للواء عادل حجازي لبلوغه سن المعاش.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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وتركزت الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وذلك من خلال الترقية والمد لـ12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعدًا للوزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.

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