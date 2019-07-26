"الأعلى للإعلام": اجتماع غدًا لحسم الشكاوى ضد "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

كشف أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعا غدا السبت لمراجعة توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، والذي شهد عددًا من المخالفات خلال الأيام الماضية بعد تعادل الزمالك مع فريق الجونة وحتى خسارته للدوري لصالح نظيره الأهلي.

وقال سليم لمصراوي، إن المجلس تلقى توصيات في مظروف مغلق من جانب لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن البرنامج، والتي جاءت بناء على تحقيقات اللجنة في مخالفات البرنامج، ومن المقرر أن نعقد اجتماعا غدا لمناقشتها، وبحث إمكانية اتخاذ قرار بشأنه.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر تأجيل إصدار قرار بعقوبة ضد برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، لحين التحقيق في شكاوى جديدة للمجلس من جانب ممدوح عباس وهاني العتال، يتهمان فيها البرنامج وخاصة رئيس الزمالك بالإساءة إليهما.