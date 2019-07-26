هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر والجرام يفقد 6 جنيهات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانخفض سعر الجرام الواحد 6 جنيهات، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 658 جنيها مقابل 664 جنيها خلال تعاملات الجمعة الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 563 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 751 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها.

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عالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7% منذ بداية الأسبوع مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.