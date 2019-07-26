محافظ دمياط: إزالة تعديات على أراضي الدولة في كفر البطيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

واصلت الوحدات المحلية في دمياط أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة، ضمن الموجة الثالثة عشر لاستعادة أراضي الدولة التابعة لكافة جهات الولاية، وذلك بمشاركة الأجهزة المعنية والجهات الأمنية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة ٦ حالات تعد في مركز كفر البطيخ وذلك لمبان وأسوار مقامة بالبلوك والطوب الأحمر بإجمالي مساحة 8.5 فدان.

وشددت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، على عدم التهاون مع المتعدين والعمل على ملاحقتهم لاسترداد أملاك الدولة كاملة حفاظًا على حقوق الشعب والأجيال القادمة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

موضحة استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة المحافظة لاستكمال تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها.