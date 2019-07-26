مصرع وإصابة 12 شخصًا في انفجار مصنع للصلب في الهند

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 11 آخرون، اليوم الجمعة، إثر وقوع انفجار في مصنع للصلب على الطريق بين مدينتي (لوديانا)

و(تشانديجارف) بالهند.وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، وأن اثنين منهم حالتهما خطيرة، وأضافت أن الانفجار تسبب في تدمير جزء من مبنى المصنع.ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.