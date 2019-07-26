لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 11 آخرون، اليوم الجمعة، إثر وقوع انفجار في مصنع للصلب على الطريق بين مدينتي (لوديانا)و(تشانديجارف) بالهند.
وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، وأن اثنين منهم حالتهما خطيرة، وأضافت أن الانفجار تسبب في تدمير جزء من مبنى المصنع.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 12 شخصًا في انفجار مصنع للصلب في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.