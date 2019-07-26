نقل جثمان الرئيس التونسي إلى قصر قرطاج.. وتشييع جثمانه غدًا

نقلت قوات الأمن والجيش، صباح اليوم الجمعة، جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفي العسكري، حيث وافته المنية أمس الخميس، عن عمر 92 عام.
ونقل الجثمان على سيارة عسكرية باتجاه قصر قرطاج وسط حشودمن المواطنين الذين تجمعوا امام المستشفى لوداعه.
ويوارى السبسي غدا الثرى في جنازة وطنية رسمية.
وبحسب الدستور التونسي، تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الخميس عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 نوفمبر.
ويأتي ذلك إثر وفاة الرئيس السبسي.
ولم يطرأ أي تغيير في موعد الانتخابات التشريعية المحدد لها يوم السادس من أكتوبر المقبل.
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