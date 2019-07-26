"وصول قنصلي" لبحارة هنود ضمن طاقم سفينة تحتجزها إيران

أعلن مسؤول هندي اليوم الجمعة أن سفارة بلاده في ايران حصلت على "وصول قنصلي" للهنود الـ 18 ضمن طاقم ناقلة ترفع العلم البريطاني تحتجزها ايران في الخليج منذ أسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إنه أتيح لمسؤولي السفارة مساء أمس الخميس الوصول القنصلي إلى أفراد الطاقم الهندي الذين كانوا على متن الناقلة "ستينا إمبيرو.

وكتب وزير الدولة بوزارة الخارجية "في موراليدهاران" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 18 آمنون وبحالة جيدة. سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن".

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وقال موراليدهاران إن مسؤولين من المفوضية العليا الهندية في لندن التقوا أيضا مع 24 من أفراد الطاقم الهندي

الذي كان على متن الناقلة الإيرانية جريس-1 التي احتجزتها بريطانيا قبالة جبل طارق.

وأضاف موراليدهاران عبر "تويتر": "الروح المعنوية للطاقم مرتفعة. جرى التأكد من كل المساعدات (اللازمة) من أجل الإفراج المبكر. وستعمل المفوضية العليا الهندية في لندن على تسهيل وثائق السفر الضرورية والترتيبات ذات الصلة".

وعلق أكثر من 50 بحارا هنديا في عمليات احتجاز السفن وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة، وحليفتها بريطانيا، من جهة وإيران من جهة أخرى.