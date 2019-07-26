حماس ترحب بإعلان عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.
وقالت حماس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن قرار عباس "خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني".
وأضافت أن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقيةعاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وحثت حركة حماس على دعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطينيمن ويلات، وحمايته من الإجرام الإسرائيلي المتواصل.
كان عباس أعلن عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله مساء أمس الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.
يشار إلى أن إعلان عباس جاء ردا على اجراءات اسرائيلية سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة وانتهاءً بهدم بيوت الفلسطينيين التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس.
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