مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بلوس أنجلوس الأمريكية

قُتل أربعة أشخاص بالرصاص، وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به.
قال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عامًا)،
وأوضحت الشرطة، أن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه، وذلك في حوالي الساعة الثانية صباحًا، أمس الخميس.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به قتل امرأة كان قد تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود بعد ذلك بحوالي 45 دقيقة، لكنها لم تحدد العلاقة بينهما.
وأشارت الشرطة إلى أن "زاراجوزا" قتل بالرصاص رجلًا لا يعرفه، في حافلة بمنطقة فان نويز، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.
وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، إنه لا يملك معلومات عن تحديد أي كفالة لإخلاء سبيل زاراجوزا.
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