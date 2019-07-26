الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح خلال ثلاثة أشهر من التصعيد في سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا خلال ثلاثة أشهر من التصعيد في شمال غرب سوريا، في وقت تكثف قوات الحكومة قصفها على المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل متشددة.

وتهيمن على محافظة إدلب الخارجة عن سلطة النظام، هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي)، وفصائل أخرى معارضة.

وقال ديفيد سوانسون من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن "أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية أبريل".

وأوضح بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية أن النازحين يغادرون خصوصاً جنوب إدلب وشمال محافظة حماة. وهم يتوجهون بشكل عام إلى قطاعات لا يطالها القصف شمالاً، ويصلون في بعض الأحيان إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا المجاورة، تضم مخيمات للنازحين.

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وقال البيان إن "مخيمات النازحين مكتظة وكثيرين يضطرون للبقاء في الهواء الطلق"، مشيراً إلى أن "حوالى ثلثي النازحين موجودون خارج المخيمات".

وأضاف أنه "في محافظة إدلب وحدها تستقبل نحو مئة مدرسة حالياً نازحين". وتابع أن "غالبية الذين يفرون ينزحون إلى خارج محافظة إدلب بينما توجه عدد قليل إلى شمال محافظة حلب".