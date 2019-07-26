أنباء عن اختبار إيران صاروخا باليستيا مداه ألف كيلومتر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يوليو 2019 01:09 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، إن إيران اختبرت صاروخاً باليستياً يبلغ مداه ألف كيلومتر.

وأوردت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر بوزارة الدفاع “البنتاغون” أن إيران اختبرت صاروخا باليستياً متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كلم.

وذكرت المصادر أن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأميركية.

ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط المدى يوم الأربعاء في محاولة لتحسين “مدى ودقة” منظومة الأسلحة التي تمتلكها.

في الأثناء صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية أنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.

في مقابل ذلك قال المستشار العسكري للزعيم الإيراني علي خامنئي الأربعاء إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت أي ظرف، في تشديد على ما يبدو لموقف طهران في ظل الأزمة.

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تصاعد التوتر

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق إيران النووي، قائلا إنه ليس قويا بما يكفي. وأعادت واشنطن أيضا فرض العقوبات على طهران.

وزاد توتر العلاقات بين البلدين خلال الشهور الثلاثة الماضية عقب هجمات على ناقلات نفط‭ ‬قرب مضيق هرمز.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد كشفت في وقت سابق عن فشل محاولتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ شهر مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى قيام إدارة الرئيس ترمب، بتسريع برنامج سري للقيام بعمليات تخريب ضد الصواريخ الإيرانية.

ووصف مسؤولون أميركيون البرنامج، بأنه جزء من حملة موسعة من الولايات المتحدة، لتقويض قدرات إيران وعزلها.

المصدر: العربية.نت