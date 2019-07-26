الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد مراجعة أمنية

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قالت وكالات أنباء إن الخطوط البريطانية استأنفت رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من اليوم الجمعة، بعد مراجعة أمنية.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) قد قالت في بيان السبت الماضي إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من ذلك اليوم “كإجراء احترازي” من أجل عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم”.

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية، التي تراجعها الشركة قالت “لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن”.

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وكانت الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا”قد استأنفت رحلاتها الجوية إلى القاهرة، الأحد الماضي بعد توقف لمدة يوم واحد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حسب قولها.

المصدر: العربية.نت