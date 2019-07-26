بومبيو: سنفعل كل شيء لمواصلة شراكتنا مع السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يوليو 2019 01:09 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يوليو 2019 01:09 مساءً - مشاركة

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أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع السعودية ضد إيران.

وقال بومبيو، في حوار مع “فوكس نيوز” إن “السعوديين يمثلون حليفا جيدا للأميركيين”، مشيراً إلى أن إيران هي “تهديد حقيقي”، والسعودية تمثل “شريكاً للولايات المتحدة في التصدي لطهران”.

كذلك صرح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن اقترحت على فرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا الانضمام إلى التحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح بومبيو أن أي دولة مهتمة بأمن مضيق هرمز “يتعين عليها المشاركة لحماية، ليس فقط مصالحها الخاصة، بل وكذلك حرية المعابر المائية المفتوحة”.

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وكان وزير الخارجية الأميركي صرح في وقت سابق أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف للمناوبة في مياه مضيق هرمز لتأمين حركة السفن التجارية.

المصدر: – العربية.نت