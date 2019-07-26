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أردوغان: سنتوجه إلى مكان آخر حال عدم تسلمنا مقاتلات "إف- 35"

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه في حال لم تستلم بلاده مقاتلات "إف- 35" الأمريكية، فإنها بصدد اتخاذ التدابير والتوجه إلى مكان.

وذكر الرئيس التركي، أن أنقرة تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تركيا ستبدأ في شهر أبريل القادم باستخدام منظومة "إس-400" الروسية.

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وقال أردوغان، في كلمة أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في أنقرة، "في حال لم تسلمونا مقاتلات إف- 35 سنقوم باتخاذ تدابيرنا ونتوجه إلى مكان آخر ونقوم حاليا بالأعمال اللازمة بهذا الشأن"، مضيفا أن "سنبدأ في شهر أبريل من عام 2020 باستخدام منظومة إس- 400 بشكل فعال".

وأضاف "آمل أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عقلاني بشأن منظومة إس- 400".

وتابع "نحن نشتري طائرات بوينغ من أمريكا وإذا تريدون بيعنا صواريخ باتريوت فنحن مستعدون لشراها وإلا سنعيد النظر في موضوع شراء طائرات بوينغ أيضا".

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