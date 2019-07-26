كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتخابه لرئاسة وزراء بريطانيا.. أول دعوة أوروبية لزيارة "جونسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، لزيارة باريس في الأسابيع المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر في الإليزيه، إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس الخميس، مضيفا أن الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، سيلتقيان في الأسابيع المقبلة لمناقشة "بريكست"، مع التشديد على احترام متطلبات الاتحاد الأوروبي.

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وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر، وفق الموعد المقرر، موضحا أن بلاده ستجري "اتفاقا جديدا وأفضل مع الاتحاد الأوروبي".

وقد فاز وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية، تيريزا ماي، في منصب رئاسة الحكومة، وتفوق جونسون على منافسه وزير الخارجية، جريمي هنت، في اقتراع لأعضاء الحزب.

ويخلف بوريس جونسون، رئيس الوزراء الجديد، تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".