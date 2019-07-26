توصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، إلى اتفاق نهائي مع نادي هيبي فورتين الصبني، ووكيل أعمال اللاعب أيوب الكعبي، من أجل ضم هذا الأخير إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بهدف تعزيز الخط الأمامي، بعد رحيل الليبيري ويليام جيبور.
وأكد مصدر مقرب من النادي الأحمر، أن الكعبي سيوقع في الساعات القليلة القادمة من نهار اليوم الجمعة، عقد إعارة للوداد البيضاوي، قادما من الدوري الصيني الممتاز، وذلك لمدة 6 أشهر.
عقد الإعارة، لا يتضمن بندا يمنح الفريق الأحمر إمكانية الشراء، ما يعني أن اللاعب الدولي المغربي، والنجم السابق لنهضة بركان، سيعود لفريقه، منتصف الموسم المقبل.
هذا الأمر، أقلق عددا من أنصار الفريق الأحمر، خاصة وأن هذا التعاقد يخدم مصالح النادي الصيني أكثر من الوداد، بحكم أنه سيعود لفريقه قبل شهر واحد من انطلاق الدوري في الصين، كما أن الوداد سيجد نفسه محروما من اللاعب في حال ما وصل للدور الثاني من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط انتقادات من أنصار النادي.. الوداد يقترب من التعاقد مع أيوب الكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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