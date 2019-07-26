طقوس غريبة في مهرجان للبحر في آسفي.. ذبح “جمل” واهداؤه قربانا لـ”السيد بُوزكري”

شهدت مدينة آسفي، نهاية الأسبوع الجاري، طقوسًا غريبة، بعدَما أقدم منظمو مهرجان “عيد البحر” على ذبح جَمل وسط ميناء آسفي، لإهدائه قربانًا لـ”السيد بُوزكري” الذي يُعرف بـ”ابن الولي الصالح الشيخ سيدي ابومحمد صالح” في إطار ما سماه المنظمون بـ”موكب المعروف”ّ.

وتتعلق الشعائر، التي أقيمت، بما كان في السابق “البحارة” يتبركونَ به عند افتتاح كل موسم صيد، إذ يُقيمونَ ذبائح، وتنطلق شعائر أخرى في ضريحه، وعلم “اليوم24” أن ميزانية “الذبيحة” المذكورة، تُفرض كإتاوة على جميع البحارة، إذ جرى استخلاص 100 درهم من جميع البحارة كمساهمة في شراء “الذبائح” وصرفت للمهرجان ميزانية ضخمة لتنشيط فقراته بمساهمة رئيسية من عمالة آسفي، وعدد من الشركاء.

ويُنظم مهرجان “عيد البحر” في نسخته الثالثة، من طرف جمعية “آفاق” لتنمية قطاع الصيد البحري، وعمالة مدينة آسفي، والغرفة الأطلسية الشمالية، وامتد من 17 يوليوز الجاري إلى غاية أول أمس الأحد، وحضره فنانون كسعيدة شرف، وعصام كمال، اللذين شاركا في سهرة ضخمة، أقيمت وسط مدينة آسفي.