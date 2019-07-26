شقيق الجسمي يجر على ممثلة مغربية حكما بالسجن والإبعاد عن الإمارات

جر الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، شقيف المغني حسين الجسمي، على الممثلة المغربية مريم حسين، حكم قضائي إماراتي يقضي بسجنها لثلاثة أشهر وإبعادها عن دولة الأإمارات.

وفي ذات السياق، أعلنت حوراء موسى، محامية الجسمي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن محكمة الجنح بدبي، أصدرت أمس الخميس قرارها القاضي بسجن الفنانة المغربية، حيث قالت ”محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلي من كافة التهم المنسوبة إليه، وبمعاقبة م.ح بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية“.

أما خليفة المفتول، محامي مريم حسين، فأكد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن حكم إبعادها عن الإمارات “ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

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وكتب محامي الممثلة المغربية”محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين (ص ج) وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

وتصدرت وسم “البراءة لمريم حسين” وسائل التواصل الاجتماعي في دورة الإمارات العربية المتحدة، فيما علقت الممثلة المغربية على الخبر بالقول “خبر براءتي من عدة قضايا تتصدر تراند الأول بالامارات والكويت”، معبرة عن سعادتها بالتعاطق الذي لقيته قضيتها والتفاعل معها.

يذكر أن الخلافات بين الفنانة المغربية مريم حسين، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بدأت عندما أعلن الأخير مقاضاتها على خلفية انتشار شريط فيديو نسب لها ووصف بـ“الإباحي“.