أغلبهم نساء وبينهم طفل.. هذه حصيلة ضحايا فاجعة “إجوكاك”

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن انتهاء عمليات البحث عن المفقودين إثر الانهيار الجبلي، الذي وقع، أول أمس الأربعاء، في منطقة إجوكاك، ليتضح أن 16 شخصا قضوا في الحادث.

ويتوزع ضحايا الحادث، حسب مصدر “اليوم24” من عين المكان، بين 11 امرأة، و4 رجال، وطفل واحد، جرى انتشال جثثهم، ونقلها إلى مستودع الأموات في مدينة مراكش.

وبعد أزيد من 16 ساعة من البحث، باستخدام 5 جرافات، تمكنت فرق الإنقاذ، ليلة أمس الخميس، من العثور على السيارة تحت الأوحال في المنقطة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، وتم انتشال جثث الضحايا.

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن علو الأوحال، والأتربة ناهز 20 مترا تقريبا.

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وكانت السلطات المحلية قد أفادت بأن التساقطات الرعدية الغزيرة، التي عرفها الإقليم، مساء أول أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب، والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة، والأوحال في النقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.

وأوضحت السلطات المحلية في الحوز أن الحادث وقع على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، وتسبب في طمر سيارة للنقل المزدوج تحت الأتربة.

وتم إشعار السلطات المحلية من طرف أحد الأشخاص، الذي كان يوجد في عين المكان، حين وقوع الحادث، لتتعبأ كل من السلطات المحلية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.