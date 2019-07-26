تقدمها صحيفة “ماركا” الإسبانية.. رونالدو يتأهب لحصد جائزة جديدة

تنظم صحيفة “ماركا” الإسبانية، حفلا خاصا، الاثنين القادم، بعاصمة إسبانيا مدريد، وتحديدا مسرح رينا فيكتوريا، لتقديم جائزة “الأسطورة”، التي دأبت على منحها لأفضل الرياضيين في السنة بالعالم، منذ أول نسخة لها عام 1997.

ومن المرتقب أن يتوج بجائزة هذه السنة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، نظير مساهمته في تحقيق ناديه، ومنتخب بلاده الألقاب في العام الماضي.

وقاد رونالدو السيدة العجوز، إلى الظفر بكأس السوبر الإيطالي بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام ميلان، وهي المواجهة التي جرت أطوارها في السعودية، قبل أن يساهم بأهدافه 21، في حصد اليوفي لقب “الكالشيو” في وقت مبكر.

وعلى صعيد المنتخب، توج صاحب 34 عاما، بدوري الأمم الأوروبية مطلع يونيو الماضي، إذ سجل ثلاثية “هاتريك” في شباك سويسرا خلال نصف النهائي، ثم ساهم في الفوز بالمباراة النهائية أمام هولندا بهدف دون رد.