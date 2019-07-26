المغرب يدين هدم إسرائيل لبيوت فلسطينيين في القدس ويدعو المنتظم الدولي إلى التصدي لهذه الممارسات

بعد أيام من قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل مواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية، خرج المغرب عن صمته، معبرا عن إدانته لخطوات السلطات الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع رئيس وزراء “سانت كيتس”، و”نيفيس”، و”تيموثي هاريس”، إن “المغرب يعرب عن إدانته القوية لقيام السلطات الإسرائيلية بعملية هدم موسعة لمبان سكنية تعود إلى السكان الفلسطينيين في وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة، والواقعة في منطقة مصنفة “أ”، حسب اتفاقيات أوسلو”.

وأكد الوزير أن “هذه الخطوة غير المقبولة تتعارض مع مضامين قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”، معبرا عن الارتياح لإجماع المنتظم الدولي على رفض هذه الممارسات الإسرائيلية، التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة.

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كما أعرب بوريطة عن “رفض المغرب القاطع لكل الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تغيير الوضع التاريخي، والقانوني، القائم في القدس، وتعميق مشاعر اليأس، والإحباط لدى الشعب الفلسطيني، والإضرار بفرص عملية السلام في الشرق الأوسط”.

ووجه المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي دعوة إلى المنتظم الدولي، والدول المؤثرة في عملية السلام في الشرق الأوسط، من أجل “التصدي بكل حزم لهذه الخطوة الإسرائيلية، التي تضاف إلى سلسلة من الإجراءات الأحادية، التي تمس في الصميم قيم التسامح، والتعايش السلمي”.

يذكر أن بوريطة كان، قبل أيام، في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق دبلوماسي موحد بين البلدين، لتعاون أكبر في القضايا الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.