بئر المكسور: اعتقال مشتبه بتبييض الأموال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا من قرية بئر المكسور وتحرزت على أموال كانت بحوزته، أمس الخميس.

ووفقا للشرطة، يشتبه أن صاحب محل، في الخمسينيات من عمره، اعتاد على تنفيذ مخالفات لقانون منع تبييض الأموال بقيمة مئات آلاف الشواقل.

وادعت أنه خلال التفتيش تم ضبط "شيكات" وأموال نقدية ووثائق، دفاتر وصولات وحسابات. وتم نقل المشتبه به للتحقيق.