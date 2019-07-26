شفاعمرو: إطلاق النار على سيارة محاسب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون عيارات نارية على سيارة خصوصية تعود للمحاسب إلياس خوري من مدينة شفاعمرو، الليلة الماضية. وأسفر إطلاق عن أضرار للسيارة وتسبب بحالة من التذمر والغضب إثر ازدياد العنف والجريمة بالمدينة. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه بهم ولم تكشف خلفيتها. يذكر أن شفاعمرو شهدة أعمال عنف وجرائم عديدة س، مؤخرا، حيث قتل عيد حجيرات في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 19.07.2019 متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو. وتعتبر هذه الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الشهور الأخيرة، كما قتل الشاب رائد أبو رغيس (الوحش) (40 عاما) في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وغسان عوكل (50 عاما) في أواسط نيسان/ أبريل، وحسام مغربي (وحش) (47 عاما) في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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