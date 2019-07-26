وزير الخارجية الأميركي يزور تايلاند واستراليا ومايكرونيزيا

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واشنطن: يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل إلى تايلاند لحضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)، ثم إلى استراليا ومايكرونيزيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن وزير الخارجية سيحضر في الأول والثاني من آب/أغسطس عددا من الاجتماعات الوزارية المرتبطة برابطة جنوب شرق آسيا "لإعادة تأكيد" التزام الولايات المتحدة حيال هذه المنظمة التي تقع "في قلب رؤيتنا لمنطقة الهند المحيط الهادئ".

و"اسيان" التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس ويورما وكمبوديا، هي خامس كتلة اقتصادية عالمية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان.

لكن دولا أخرى مثل روسيا والصين واليابان وحتى كوريا الشمالية، أصبحت تحضر الاجتماعات الوزارية الوزارية كل سنة، بينما يشكل هذا اللقاء فرصة لوزير الخارجية الأميركي ليلتقي مع العديد من نظرائه.

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وقالت أورتاغوس إن بومبيو سيلتقي هذه السنة نظيره التايلاندي على الأقل. ولم يعلن عن أي محادثات مع ممثلي بيونغ يانغ بينما تحاول واشنطن إعادة إطلاق المفاوضات حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، أو مع نظيريه الروسي او الصيني.

وفي الرابع من آب/أغسطس، سيزور وزير الخارجية الأميركي سيدني حيث سيجري محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون، وسيحضر مع وزير الدفاع مارك اسبر اجتماعا مع نظيريهما الاستراليين.

وأخيرا، سيتوجه في الخامس من آب/أغسطس إلى مايكرونيزيا التي تتألف من أربع جزر متحدة في المحيط الهادىء. وسيلتقي بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور هذه الجزيرة، أيضا قادة جزر مارشال وجمهورية بالاوس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقبل في أيار/مايو في البيت الأبيض قادة هذه الدول الجزر في المحيط الهادئ، التي تعد استراتيجية لواشنطن وترغب في تطويق النفوذ الصيني في المنطقة.