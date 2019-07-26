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البدء في تجارب جينية على البشر لعلاج العمى الوراثي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تم تسجيل عدد من المرضى لإجراء التجارب يبدأ مرضى في تسجيل أسمائهم في أول دراسة لاختبار أسلوب تحرير الجين المعروف باسم التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد أو كريسبر داخل الجسم في محاولة للعلاج من شكل وراثي من العمى.

الأشخاص المصابون بهذا المرض عيونهم في صحة جيدة لكنهم يفتقرون إلى جين يحول الضوء إلى إشارات للمخ تمكنهم من الرؤية.

يهدف العلاج التجريبي إلى تزويد الصغار والكبار بنسخة صحية من الجين الذي يفتقرون إليه باستخدام آلة تقطع أو "تحرر" الحامض النووي في بقعة ما.

يرمي العلاج إلى أن يكون علاجا لمرة واحدة تغير على نحو دائم الحامض النووي الأصلي للشخص.

سوف تختبر شركتان هما إديتاس مديسين وأليرجان هذا لدى ما يصل إلى 18 شخصا في الولايات المتحدة، بما فيها مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن في بوسطن، بدءا من الخريف الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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