شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": اكتمال المعافاة البدنية والنفسية لا يحققها الأطباء وحدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد سعيد المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه على مدى الستة أشهر الماضية تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية، وهي الوكالة الرائدة في مجال الصحة في إطار منظومة الامم المتحدة ، وبين الجهات الإعلامية .

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وأضاف سعيد خلال كلمة له فى افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية التى ينظمها اتحاد الصحفيين العرب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، أن الصحة بمعناها الشامل ليست غياب المرض ولكن هي اكتمال المعافاة البدنية والنفسية، متابعا :"هذه لا يحققها الأطباء والعاملون الصحيون، ولكن تتعاون فيها أركان المجتمع المختلفة، إذ من المهم مع إدراك الدور الممميز الذي يقوم به الإعلام أن يتم التعاون معه في تحسين الصحة العامة".

وتابع: "البداية ستكون بالعمل على الصحة النفسية، والمتعاطين للمواد المسببة للإدمان ومن ثم الانتقال لقضايا أخرى لا تقل أهمية، لافتا إلى أن سبب اختيار هذا الموضوع هو ما يحيط به من مفاهيم خاطئة ووصم وتمييز ضد المصابين بالامراض النفسية، وانتهى بقوله "نطلب تعاونكم لتقديم المعلومات الصحيحة المبنية على الحقائق".