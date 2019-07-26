شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات جماعية داخل إخوان تونس.. ومعارض تونسى: التنظيم يتفكك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر تونسية عن أن هناك قيادات فى حركة النهضة -إخوان تونس- تقدموا باستقالات جماعية اعتراضًا على استعانة راشد الغنوشى زعيم الحركة بشخصيات غير إخوانية للدفع بهم فى الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن القيادى الإخوانى حافظ الوسلاتي الكاتب العام لحركة النهضة بالقيروان قدم باسمه وباسم المكتب استقالتهم إلى المكتب التنفيذي للحركة على خلفية القائمة المقترحة للانتخابات التشريعية معتبرين أنّها مسقطة، والتى يترشح على رأسها راشد الغنوشى.

وأشارت المصادر إلى أن حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشى قد قبلت استقالاتهم، الأمر الذى يزيد من حجم الأزمات داخل إخوان تونس.

Advertisements

بدوره وصف منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ما تشهد جماعة الإخوان فى تونس من أزمات بحالة تفكك ستقضى على التنظيم.

وأكد "قفراش" فى تصريحات لـ"الخليج 365" الاستقالات التى شهدتها جماعة الإخوان فى تونس قائلاً: "قد قوبلت الاستقالة بالقبول بصفة أولية في انتظار انعقاد مجلس شورى استثنائي تحت إشراف أحد أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بمدينة القيروان لتدارس الوضعية" موضحا أن وفاة الرئيس السبسى ستؤجل مثل هذه الأمور.

وأضاف استقالة مكتب محافظة القيروان من حركة النهضة الإخوانجية يعني ضربة قاسمة للنهضة، فحركة النهضة تتفكك من الداخل".