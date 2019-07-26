دينا عبد العزيز: مؤتمر الشباب يؤكد اهتمام الرئيس بالشباب والأستماع لآرائهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أهمية تنظيم مؤتمر الشباب نهاية الشهر الجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دورية الانعقاد ، يبين مدى اهتمامه بالشباب والاستماع لآرائهم وانتقاداتهم تجاه السياسة العامه للدولة.
وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن عقد المؤتمر بالعاصمه الادارية يعكس حرص القيادة على إطلاع الشباب على المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التواصل دائما يكون نتيجته إيجابية، حيث إن التواصل مع المسؤولين فى حد ذاته يكون هدف لشباب كثيرون فى مرحله عمرية معينة، والمؤتمر وسيلة مهمه لتوصيل أفكار الشباب للمسؤولين .
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