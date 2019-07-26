تفاديا لتكرار سيناريو بن ناصر.. الجامعة تسارع لخطف توفيقي من الجزائر

دخلت الجامعة الملكية لكرة القدم، في صراع قوي مع الاتحادية الجزائرية للعبة، من أجل إقناع عز الدين توفيقي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، لتمثيل المغرب بدل الجزائر.

وكشفت قناة “الجزيرة” القطرية، أن اللاعب المنحدر من أب مغربي، وأم جزائرية، بات محط تنافس كبير بين البلدين الجاريين، لانضمامه لأحد المنتخبين.

وأضافت القناة ذاتها، أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة في المغرب، قرر متابعة موضوع صاحب 20 عاما، في أفق إلحاقه بمنتخب “أسود الأطلس”.

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ويشغل توفيقي مركز وسط ميدان بنادي العاصمة الفرنسية، كما أنه مرتبط بعقد مع الفريق إلى متم موسم 2020.

ويخشى لقجع أن يتكرر سيناريو اسماعيل بن ناصر، من والد مغربي ووالدة جزائرية، مع توفيقي، بعد أن نجح الاتحاد الجزائري في ضم الأول إلى منتخب “الخضر”، علما أنه كان يرغب في اللعب للمنتخب المغربي.

واختار بن ناصر تمثيل الجزائر، بعد أن طلب منه ناصر لارغيت المدير التقني الوطني السابق، الالتحاق بالمنتخب الأولمبي أولا، عكس العرض الجزائري، الذي منحه اللعب في صفوف المنتخب الأول، وتوج معه بكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي نال خلالها بن ناصر جائزة أفضل لاعب في البطولة.