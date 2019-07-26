سلة المغرب تتوقف عند نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين

انهزم المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة السلة، أمس الخميس، أمام نظيره الكيني، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة في دولة مالي.

ولم يقو لاعبو المنتخب الوطني في مجاراة إيقاع لاعبي منتخب كينبا، الذين تمكنوا من حسم المباراة لصالحهم، بحصة 96 مقابل 66، ليبلغوا نهائي الكأس القارية، في نسختها الأولى.

ويواجه المنتخب الكيني في المباراة النهائية منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي تجاوز نظيره الأنغولي في نصف النهائي بنتيجة 84 لقاء 78، ليضرب موعدا في اللقاء الختامي مع كينيا.

في المقابل سيخوض المنتخب الوطني مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، اليوم الجمعة، شد منتخب أنغولا، علما أن المنتخبين تواجها في دور المجموعات خلال البطولة ذاتها، وانتهت المباراة بفوز أنغولا بنتيجة 68 مقابل 58.