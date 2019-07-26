- 1/3
- 2/3
- 3/3
احتفلت الفنانة لبنى أبيضار، ليلة الخميس/ الجمعة، بزفافها من شاب مصري، يدعى آدم، وأقامت عرسا في مدينة مراكش.
وظهر زوج أبيضار للمرة الأولى معها في الصور، التي التقطت لهما في مراسيم حفل الزفاف.
وحرصت أبيضار على حضور التقاليد المغربية في زفافها، كما خطفت الأنظار بارتدائها زيا أمازيغيا، وكذلك لحملها “طعريجة”، وهي فوق العمارية.
وترتبط أبيضار للمرة الثانية، بعدما كانت متزوجة من رجل برازيلي، أنجبت منه ابنتها الوحيدة.
يذكر أن أبيضار تستقر، حاليا، في الديار الفرنسية بعد المشاكل، التي عاشتها مع تسريب لقطات فيلم “الزين لي فيك”، وقد عملت على تطوير نشاطها الفني، وأصبح الإخراج السينمائي من بين اختصاصاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الطعريجة فوق العمارية”.. أبيضار تحتفل بزفافها من شاب مصري في مراكش – فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.