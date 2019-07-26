“الطعريجة فوق العمارية”.. أبيضار تحتفل بزفافها من شاب مصري في مراكش – فيديو وصور

احتفلت الفنانة لبنى أبيضار، ليلة الخميس/ الجمعة، بزفافها من شاب مصري، يدعى آدم، وأقامت عرسا في مدينة مراكش.

وظهر زوج أبيضار للمرة الأولى معها في الصور، التي التقطت لهما في مراسيم حفل الزفاف.

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وحرصت أبيضار على حضور التقاليد المغربية في زفافها، كما خطفت الأنظار بارتدائها زيا أمازيغيا، وكذلك لحملها “طعريجة”، وهي فوق العمارية.