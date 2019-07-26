نقابة التعليم العالي تطالب بسحب قرار توقيف ثلاثة من أساتذة الطب

طالبت النقابة الوطنية للتعليم بالسحب النهائي لقرار توقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب، معتبرة أن التوقيف، الذي تم تزامنا مع اندلاع موجة مقاطعة طلبة الطب للدروس، قرار جائر، واستخفاف بالمساطر القانونية، وشطط في استعمال السلطة.

واعتبرت النقابة، في بيان لها، أصدرته خلال الأسبوع الجاري، أن استعمال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة حاط من الكرامة، ومن الاحترام الواجب لهم، مشددة على ضرورة التراجع عن التوقيف التعسفي للأساتذة الثلاث.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي قد أقدمت، في شهر يونيو الماضي، على توقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب والصيدلة في مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير، مبررة قرارها بـ “الاخلال بالالتزامات المهنية”.

وكانت تصريحات قد ربطت بين توقيف الأساتذة الثلاثة، وموقفهم الداعم لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين يخوضون مقاطعة شاملة للدروس، منذ شهر مارس الماضي إلى اليوم.