صورة.. النصر السعودي يحدد موعد التحاق أمرابط بمعسكر الفريق

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حدد فريق النصر السعودي لكرة القدم موعد التحاق الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، بمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل، الذي يخوضه في البرتغال.
وأكد نادي النصر، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أمرابط سينضم إلى المجموعة الأحد المقبل.
وقال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: “ينضم نجم النصر المغربي نور الدين امرابط، يوم الأحد المقبل للمعسكر العالمي في البرتغال، وذلك بعد الراحة، التي منحها له الجهاز الفني”.
يذكر أن أمرابط استفاد من عطلة إضافية، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي ودعت “أسود الأطلس” منافساتها من ثمن النهائي، عقب خسارتها ضد منتخب بنين بركلات الترجيح.
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