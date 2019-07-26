فاجعة “إيجوكاك” في الحوز.. تأجيل مهرجان حدادا وتضامنا مع الضحايا

أعلنت جمعية تافنكولت، أمس الخميس، عن تأجيل الدورة الثالثة من مهرجانها السنوي في دورته الثالثة إلى أجل غير محدد، وذلك حدادا وتضامنا مع الضحايا 16 الذين توفوا في انجراف سيارة النقل المزدوج “ترونزيت” بعد ارتفاع منسوب المياه في منطقة إيجوكاك، في إقليم الحوز.

وبعد أزيد من 16 ساعة من البعد، وباستخدام 5 جرافات، تمكنت فرق الإنقاذ ليلة أمس الخميس، من العثور على السيارة تحت االأوحال بالمنقطة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، وتم انتشال حثث الضحايا.

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن علو الأوحال، والأتربة يناهز 20 مترا تقريبا. وكانت السلطات المحلية قد أفادت بأن التساقطات الرعدية الغزيرة، التي عرفها الإقليم، مساء أول أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب، والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة، والأوحال في النقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.

وأوضحت السلطات المحلية في الحوز أن الحادث وقع على مستوى دوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، وتسبب في طمر سيارة للنقل المزدوج تحت الأتربة.

وتم إشعار السلطات المحلية من طرف أحد الأشخاص، الذي كان يوجد في عين المكان، حين وقوع الحادث، لتتعبأ كل من السلطات المحلية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.