طقس الجمعة.. الحرارة بين 23 و44 درجة مع أمطار رعدية

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب و السواحل الوسطى، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 27 درجة بالشرق والسهول الغربية للأطلس وداخل سوس و السفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 26 و32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية و الجنوب الشرقي، فيما ستتراوح ما بين 17 و 22 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و 30 درجة جوار السواحل و بالمرتفعات، وما بين 32 و 37 درجة بالشرق والسايس والريف والسهول المحيطية الشمالية و غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 37 و43 درجة بكل من سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستتراوح ما بين 41 و 44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا على طول سواحل المحيط الأطلسي ما عدا بين كاب سيم وسيدي إفني.