وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب و السواحل الوسطى، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 27 درجة بالشرق والسهول الغربية للأطلس وداخل سوس و السفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 26 و32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية و الجنوب الشرقي، فيما ستتراوح ما بين 17 و 22 درجة في باقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و 30 درجة جوار السواحل و بالمرتفعات، وما بين 32 و 37 درجة بالشرق والسايس والريف والسهول المحيطية الشمالية و غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 37 و43 درجة بكل من سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستتراوح ما بين 41 و 44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و شرق الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا على طول سواحل المحيط الأطلسي ما عدا بين كاب سيم وسيدي إفني.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الجمعة.. الحرارة بين 23 و44 درجة مع أمطار رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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