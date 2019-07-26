تعرض أوزيل لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض وكولاشيناتس يدافع عنه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض نجم ارسنال الإنجليزي لاعب الوسط الألماني، مسعود أوزيل، لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض مساء أمس الخميس في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.

وظهر كولاشيناتس المكنى "الدبابة" في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة بعد ظهر الخميس.

ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاما) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن المعتديان حاولوا الوصول إلى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

طارد بعدها المعتديان لنحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقا بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

وتابعت "ذي صن" أن أوزيل "المرعوب" وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.

وقال متحدث باسم نادي ارسنال "كنا على اتصال مع اللاعبين وهما بحال جيدة".

وأكدت الشرطة أنها استجابت لطلب محاولة سرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "ذكر ان مشتبهين على دراجات نارية حاولوا سرقة شخص يقود سيارة".

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تابع "نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون إصابات وانتقلا إلى مطعم في غولدز غرين حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة".

اردف "لم تحدث اعتقالات والتحقيقات مستمرة".

وانضم الصديقان كولاشيناتس واوزيل إلى لائحة من لاعبي كرة القدم الذين استهدفوا في شوارع لندن.

وكان اندي كارول لاعب وست هام السابق قد تعرض لتهديد بالسلاح عام 2016 عندما كان في طريقه إلى منزله بعد التمارين.

وارتفعت حدة الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة في لندن. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، قتل 285 شخصا بالسلاح الأبيض بين نيسان/أبريل 2017 وآذار/مارس 2018 في إنجلترا وويلز، وهو رقم قياسي منذ بدء نشر هذه الأرقام عام 1946.

ولجعل "الشوارع اكثر أمنا"، وعد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الذي تولى مهامه الأربعاء بتجنيد 20 ألف شرطي إضافي بدءا من الأسابيع المقبلة.