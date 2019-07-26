قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، 7 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية المحتلة، خلال ساعات ليلة الخميس الجمعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه صباح الجمعة، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بـ"أعمال عنف شعبية"، وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وبحسب المصادر الفلسطينية فإن المعتقلين السبعة من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وعرف من بينهم: محمد فارس عليان، ومحمد أبو لبدة، ومحمد هيثم محمود، ومودي أبو ريالة، وعلاء أبو لبدة، وناصر عبيد، ويوسف أبو لبدة.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية، وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

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وتصاعدت حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا الأسبوع بداعي ارتباطهم بفعاليات ضد قوات الاحتلال، حيث تم اعتقال 71 فلسطينيا في غضون 5 أيام فقط كان آخرها توقيف 16 منهم خلال ساعات الليلة قبل الماضية وفجر الخميس

وأوضحت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 2759 فلسطينيا منذ بداية عام 2019 حتى حزيران/ يونيو الماضي، بما في ذلك 446 قاصرا و76 امرأة، وخلال حزيران/ يونيو الماضي اعتقلت قوات الاحتلال 364 فلسطينيا.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 أسير، بينهم 230 طفلا و48 امرأة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.