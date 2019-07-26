شرطي يقتل زوجته وينتحر بمسدسه في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن شرطيا أقدم على قتل زوجته والانتحار بمسدسه في بغداد. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن شرطيا منسوبا للشرطة الاتحادية أقدم، صباح اليوم، على قتل زوجته بسلاح نوع مسدس وقام بعدها بالانتحار باطلاق النار على نفسه داخل احدى شقق مجمع سكني جنوب شرقي بغداد.



وأوضح المصدر، أن قوة امنية حضرت الى مكان الحادث، ونقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي ، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

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