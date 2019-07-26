تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في كأس الأبطال الدولية

ديربي مدريد الذي دائمًا ما كانت له ذكريات في عقول وأذهان جميع عشاق كرة القدم، حتى لو كان وديًا، فمن المؤكد أنه سيكون مثيرًا للغاية.

وستنطلق المباراة عند الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة من فجر يوم غدٍ السبت، وستكون قناة ريال مدريد الرسمية فقط هي من ستنقل المباراة.