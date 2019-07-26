تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في كأس الأبطال الدولية

2019-07-26 | 11:16
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يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد في الساعات المبكرة من صباح الغد السبت ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، على ملعب ميتلايف.
ديربي مدريد الذي دائمًا ما كانت له ذكريات في عقول وأذهان جميع عشاق كرة القدم، حتى لو كان وديًا، فمن المؤكد أنه سيكون مثيرًا للغاية.
وستنطلق المباراة عند الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة من فجر يوم غدٍ السبت، وستكون قناة ريال مدريد الرسمية فقط هي من ستنقل المباراة.
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