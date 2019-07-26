بعثة الحج العراقية: 39 الف حاج عراقي يتواجدون حاليا في الديار المقدسة

وقالت البعثة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "39 الف حاج عراقي يتواجدون حاليا في الديار المقدسة منهم 26 الفا في مكة المكرمة و13 الفا بالمدينة المنورة".

يشار الى أن بعثة الحج العراقية أعلنت، في (24 تموز 2019) عن ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين لمدينتي مكة والمدينة المنورة الى اكثر من 33 الف حاجا.