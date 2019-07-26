في ظل الحر الشديد الذي يضرب دول العالم... الثلوج تتساقط في هذا البلد! (صور)

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بينما تعاني شعوب أوروبا، خاصةً فرنسا وبريطانيا، من أخطر موجة حر تشهدها في صيف 2019، ووصف بالصيف اللاهب الحارق الذي يدفع الآلاف إلى المصايف المائية للفرار منه والاحتماء من خطر حرارته على أجسادهم، سقط الثلج البارد المنعش في كافة أنحاء جنوب إفريقيا.
وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن سقوط الثلوج على بلدة ساذرلاند، وهي بلدة صغيرة في محافظة كيب الشمالية، استمر طوال الليل، وهو ما جعل الثلوج تغطي المنطقة صباح الأربعاء 24 يوليو الجاري، وفقاً لـ"العرب".
إلا أن فنتر أوضحت أن الثلوج ليست بذات الكثافة التي كان عليها الحال خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كان السائحون يعلقون أحياناً بسبب انزلاق الطرق وصعوبة السير في ظل تراكم الجليد عليها.
وفي المقابل، فإن معظم مناطق فرنسا في حالة تأهب استعداداً لموجة الحرّ هذه. ويمكن أن تشهد بريطانيا أيضاً أكثر الأيام حرارة في تاريخها.
وأطلقت بلجيكا للمرة الأولى "الإنذار الأحمر" للحرّ حتى مساء اليوم الجمعة. وتلامس موجة الحر أيضاً إيطاليا، وقد أعلن في هولندا عن حالة تأهب "برتقالية"، حيث يمكن أن تتخطى درجات الحرارة آخر مستوى قياسي سجّلته في عام 1944.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.