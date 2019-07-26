بالفيديو: عصابة تسرق ذهب بقيمة 30 مليون دولار!

سيطرت عصابة أمس الخميس على قسم الشحن في مطار Congonhas الدولي، والبعيد 40 كيلومترا عن وسط مدينة سان باولو في البرازيل، وخرج أفرادها الثمانية غانمين سبائك ذهب زنتها 750 كيلوغراما، وقيمتها 30 مليونا من الدولارات، طبقا للوارد بوسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة.

ومن المعلومات ما يؤكد، بأن شخصاً في قسم الشحن بالمطار تعاون مع السارقين، لأنهم وصلوا في الوقت الذي كان العمال يهمّون فيه بوضع الذهب في مستوعبات، ليتم نقلها إلى طائرة كانت ستقلع بالشحنة، فأقبل 4 منهم بسيارتين جعلوهما نسخة طبق الأصل عن التي تستخدمها الشرطة، ونزلوا منهما مدججين بالسلاح ومرتدين زي أفراد الشرطة أنفسهم، وفقا لما نرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، وفيه نلحظ أنهم يجبرون بعض العمال على مساعدتهم بنقل الذهب إلى السيارتين، وبهما لاذوا فرارا من القسم، حاملين معهم المشرف عليه كرهينة، وبعد قطعهم 12 كيلومترا أفرجوا عنه وأنزلوه من السيارة المحملة بالمسروق من الذهب.

واعترف المشرف على قسم الشحن بمساعدتهم، لأنهم سيطروا على منزله قبل يوم من السرقة، واحتجزوا زوجته وأولاده، ثم اتصلوا به وطلبوا منه إعلامهم بالوقت الذي سيبدأ العمال بنقل الذهب إلى صناديق الشحن، وإلا فسيرى أفراد عائلته جثثا بالبيت، فخضع لما طلبوا، إلا أن الشرطة التي تطارد السارقين في كل مكان، وتحقق بروايته، كما تحقق بالسيارتين اللتين تركهما أفراد العصابة في شارعين مختلفين من منطقة المطار نفسها، مما أكد للشرطة أن السارقين أنزلوا الشحنة في مكان قريب من المطار.