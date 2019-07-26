نائب عن صادقون يصف التحقيق بقضية قائد عمليات الانبار السابق بـ'المقطوع'

وصف النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد كريم البلداوي، الجمعة، التحقيق بقضية التهم الموجهة لقائد عمليات الانبار السابق محمود الفلاحي بـ "المقطوع"، داعيا العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى الذهاب لعمق القضية، فيما اكد أن البرلمان لن يترك هذا الموضوع وهناك متابعة مستمرة للوصول الى الحقائق.
وتابع، أن "بحال كانت التسجيلات حقيقية فان اللجنة التحقيقية والتي اعلنت البراءة تتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وامنيا واخلاقيا مستقبلا اذا ظهرت ادلة معاسكة لتلك النتائج لأن التهمة خطيرة وهي مؤشر خطير بحال كانت الواقعة حقيقية وتم تسويفها باي طريقة، اما اذا تم التعامل مع القضية سياسيا فهذا معناه اننا ما زلنا مستهدفون بارواحنا في المؤسسة الامنية وفي عمق الدولة العراقية".
واكد البلداوي، ان "انتهاء التحقيق بهذا الشكل المقطوع هو امر غير صحيح وعلى المؤسسات واللجان التحقيقية والقائد العام للقوات المسلحة بنفسه الذهاب الى عمق هذه القضية لانصاف الشهداء والضحايا"، مشددا على ان "البرلمان لن يترك هذا الموضوع وهناك متابعة مستمرة من اللجان المعنية والكتل السياسية بغية الوصول الى الحقائق الكاملة لتلك الحادثة".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اشار خلال لقاء مع عدد من وسائل الاعلام الى ان محمود الفلاحي تم تبرئته من التهم المنسوبة له بالتخابر وانه تم نقله الى مكان اخر واستبداله بقائد جديد لعمليات الأنبار.
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